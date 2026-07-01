Лейла Алиева побывала в Шекинской городской Школе искусств - ФОТО

30 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в городе Шеки с сданным в новое пользование зданием Школы искусств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была подробно проинформирована о Школе искусств.

Отмечается, что, поскольку здание, построенное в 1938 году, за прошедший период пришло в непригодное для использования состояние, Фондом Гейдара Алиева было построено новое здание школы.

Учебное заведение, состоящее из двух корпусов, рассчитано на 430 ученических мест. Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а также наглядными пособиями.

Здесь в пользование преподавателей и детей переданы кабинеты музыки, теории, хора, фотографии, рисования, скульптуры, дизайна, хореографический и актовый залы, библиотека, столовая. На приусадебном участке школы проведены работы по благоустройству и озеленению, посажены декоративные кустарники и деревья, установлены современные системы освещения.