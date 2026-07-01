Зеленский заявил о новом ударе по НПЗ в Уфе и подтвердил удар по ГПЗ в Пензе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы вновь нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, а также поразили объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, уже во второй раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Уфе - один из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Он подчеркнул, что объект расположен в более 1300 километрах от линии российско-украинского фронта.

Зеленский также подтвердил появившиеся ранее сообщения об ударах БПЛА по Государственному подшипниковому заводу в Пензе.

Он заявил, что в Пензенской области был поражен стратегический объект российского ВПК, занимающийся разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения. Расстояние до цели - около 600 километров от линии фронта.

10:32

Украина атаковала российский город Пенза беспилотниками, в результате чего после серии взрывов произошел пожар на территории Государственного подшипникового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По их данным, в Пензе была объявлена ракетная опасность, после чего в городе прозвучала сирена.

Позже местные жители сообщили о нескольких взрывах. В свою очередь, местные власти заявили, что силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников.

По информации российских Telegram-каналов, после атаки в районе Государственного подшипникового завода наблюдалось сильное задымление, что свидетельствует о возникновении пожара на территории предприятия.

На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.