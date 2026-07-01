Уроженец Азербайджана погиб при ударе беспилотника в Сумской области Украины - ФОТО

В Сумской области Украины в результате удара беспилотника погиб уроженец Азербайджана Ельмар Мовсум оглу Алиев (1949 г.р.).

Как сообщает Report, автомобиль, в котором находился Е. Алиев, подвергся атаке российского беспилотника в Великописаревском районе, расположенном на границе с Россией.

Е. Алиев был уроженцем Бейляганского района Азербайджана и являлся гражданином Украины. Его тело отправлено на родину для захоронения.