Ереван и Тбилиси укрепляют взаимодействие в сфере безопасности

Грузия и Армения продолжают углублять сотрудничество в сфере безопасности.

Официальный визит главы Службы государственной безопасности Грузии Гелы Геладзе в Ереван стал очередным подтверждением активизации контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами двух стран.

В рамках визита Гела Геладзе провел встречу с директором Служба национальной безопасности Армении Андраником Симоняном, сообщает СНБ Грузии.

Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Грузия и Арменией, текущие события в регионе и существующие вызовы безопасности. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества между спецслужбами двух стран в целях противодействия глобальным угрозам.

Гела Геладзе пригласил армянского коллегу посетить Грузию с ответным визитом. Во встрече приняли участие заместители главы СГБ Грузии Тамаз Борашвили и Александре Майсурадзе.

Также Гела Геладзе вместе с Андраником Симоняном посетил Пограничную службу Армении, где ознакомился с демонстрационным выступлением спецподразделений, осмотрел бронетехнику и техническое оснащение спецназа.

В рамках официального визита глава СГБ Грузии встретился и с руководителем Служба внешней разведки Армении Кристине Григоряном. Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе. Гела Геладзе подчеркнул, что в условиях существующих глобальных вызовов тесное партнерство между профильными службами имеет ключевое значение для обеспечения региональной безопасности. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Во встрече приняли участие заместители руководителя СГБ Грузии Тамаз Борашвили, Александре Майсурадзе, а также начальник Управления разведки Михеил Дзагнидзе.

Кроме того, Гела Геладзе провел встречу с министром внутренних дел Армении Арпине Саркисяном. Стороны обсудили взаимодействие между структурами безопасности и правоохранительными органами двух стран, подчеркнув дружественный характер отношений и высокий уровень партнерства между Тбилиси и Ереваном. Были рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также основные направления дальнейшего углубления сотрудничества.

Краткий обзор и итоги сотрудничества в сфере безопасности

С января 2025 года по июнь 2026 года сотрудничество между Грузией и Арменией в сфере безопасности приобрело более институциональный и системный характер по сравнению с предыдущими периодами. Анализ ситуации показывает, что двусторонние отношения развиваются в направлении углубления взаимодействия как на уровне государственных институтов, так и по линии разведывательных структур.

Основу сотрудничества составляют политический диалог, консультации по вопросам региональной безопасности и координация действий в рамках стратегического партнерства. При этом военное сотрудничество по-прежнему остается ограниченным, а основной акцент делается на поддержании региональной стабильности и согласовании политики безопасности с международными партнерами.

На развитие отношений в 2025–2026 годах существенное влияние оказали изменения региональной динамики, в частности рамочное мирное соглашение между Азербайджан и Арменией, достигнутое при посредничестве США в августе 2025 года, а также корректировка внешнеполитического курса Армении.

В последние годы заметно активизировались прямые контакты между спецслужбами двух стран. Было усилено взаимодействие в сфере пограничной безопасности и обмена разведывательной информацией, расширен оперативный обмен данными о региональных рисках, включая кибератаки, трансграничную преступность и незаконные финансовые потоки.

Продолжаются и регулярные контакты на уровне оборонных ведомств. Основное внимание уделяется не совместным военным учениям, а сотрудничеству в области военного образования, гармонизации законодательства и обмена профессиональным опытом.

Грузия и Армения также имеют общие интересы в обеспечении физической и кибербезопасности транзитных маршрутов, энергетической инфраструктуры и цифровых коммуникаций.

Одной из наиболее заметных тенденций текущего периода стала активизация контактов между спецслужбами и органами безопасности двух государств. Практическая реализация Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2024 году, значительно ускорилась именно в 2025–2026 годах. Официальный визит руководства СГБ Грузии в Ереван в июне 2026 года рассматривается как подтверждение высокого уровня координации и оперативного обмена информацией между сторонами.