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В Баку пройдет вечер чемпионов по боксу

First News Media12:04 - Сегодня
В Баку пройдет вечер чемпионов по боксу

10 июля в Баку пройдет Вечер чемпионов IBA по боксу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса, в рамках вечера, который впервые пройдет в Sea Breeze Resort, состоится 6 боев с участием сильнейших боксеров мира.

В 5 из этих поединков будут представлены азербайджанские спортсмены. В весовой категории 47,6 кг чемпион мира Субхан Мамедов встретится с Ричардом Гардом (Филиппины). Призеры чемпионата мира Сархан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (72,6 кг) встретятся соответственно с Нуртасом Ажбеновым (Казахстан) и Николаем Веселовым (Беларусь).

Бронзовый призер Европейских игр Тайфур Алиев (60 кг) проверит свои силы в бою с Хуршидбеком Расулжоновым (Узбекистан), а полуфиналист Кубка мира Наби Искендеров (70 кг) — с Хикметом Гараевым (Россия). Бой каждого из наших боксеров будет состоять из 6 раундов.

В другом поединке встретятся Чеэрав Ашалаев (Россия, 76,2 кг) и Михаил Долголевец (Беларусь). Это противостояние продлится 8 раундов.

Отметим, что Вечер чемпионов IBA начнется в 19:00.

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