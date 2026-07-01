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Общество

Назначен новый советник по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Турции

First News Media12:23 - Сегодня
Назначен новый советник по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Турции

Мюждат Гасанов назначен на должность советника по вопросам образования в посольстве Азербайджанской Республики в Турции.

Как сообщает AПA, до этого назначения Мюждат Гасанов занимал должность начальника отдела международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию.

Отметим, в мае советник по вопросам образования посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова была освобождена от этой должности.

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