Назначен новый советник по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Турции

Мюждат Гасанов назначен на должность советника по вопросам образования в посольстве Азербайджанской Республики в Турции.

Как сообщает AПA, до этого назначения Мюждат Гасанов занимал должность начальника отдела международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию.

Отметим, в мае советник по вопросам образования посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова была освобождена от этой должности.