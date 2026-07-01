В Венесуэле задержали четверых полицейских за мародерство

Власти Венесуэлы задержали четырех сотрудников правоохранительных органов по обвинению в присвоении имущества, найденного под завалами рухнувших в результате землетрясений зданий в штате Ла-Гуайра.

Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его данным, полицейские были уволены из органов, в их отношении будет проведено судебное разбирательство. Ранее газета El Nacional сообщила о многочисленных случаях мародерства в штате Ла-Гуайра.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. Согласно последним официальным данным, погибли 1 943 человека, ранения получил 10 571 человек, 28 380 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах и полевых лагерях.