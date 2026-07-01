Во Франции назвали дату президентских выборов

Даты проведения президентских выборов 2027 года во Франции были согласованы на прошедшем в среду заседании совета министров.

Как сообщила на брифинге министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель кабмина Мод Брежон, первый тур запланирован на 18 апреля.

"Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями, было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года и также в воскресенье, 2 мая 2027 года", — сказала она.

Источник: Интерфакс