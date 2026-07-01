На юго-востоке Англии разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

В графстве Эссекс (юго-восток Англии) легкомоторный самолет разбился в поле, в результате чего погибли два человека.

Как передает Би-Би-Си, об этом сообщил старший детектив-суперинтендант полиции Морган Кронин на пресс-конференции.

"Двухместный самолет Cessna совершал короткий ознакомительный полет, но, к сожалению, не вернулся. Личности жертв еще официально не установлены", - сказал он.

Кронин отметил, что самолет вылетел с аэродрома Норт-Уилд. Началось расследование и выясняются причины крушения.