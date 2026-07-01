Трамп не подтвердил намерение возобновить операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп не подтвердил журналистам намерение возобновить операцию против Ирана, выразив мнение о том, что дела у Вашингтона с Тегераном идут хорошо.

"Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе", - заявил Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота, отвечая на вопрос о возможности возобновления США полномасштабной военной операции против Ирана.

Источник: ТАСС