Финальный трейлер «Одиссеи»: Новые кадры самого ожидаемого фильма 2026 года – ВИДЕО

Кинокомпания Universal представила финальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года - эпической картины «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана.

Мировая премьера масштабной экранизации знаменитой поэмы «Одиссея» состоится уже 17 июля 2026 года. Новый трейлер позволяет зрителям еще глубже погрузиться в атмосферу древнегреческого эпоса и демонстрирует впечатляющие визуальные решения, которыми славится К.Нолан.

В центре сюжета - царь Итаки Одиссей, роль которого исполнил Мэтт Деймон. После завершения Троянской войны герой отправляется в долгий и полный опасностей путь домой, сталкиваясь с мифическими существами, испытаниями и искушениями.

Проект уже называют одним из самых амбициозных в карьере Кристофера Нолана, а поклонники режиссера с нетерпением ждут возможности увидеть его авторское прочтение одного из величайших произведений мировой литературы.

В кинопрокат в Азербайджане «Одиссея» поступит 23 июля.

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