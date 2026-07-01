Модель сотрудничества «родитель – государство – частный сектор» будет финансироваться за счет государства

Модель сотрудничества «родитель – государство – частный сектор» в сфере дошкольного образования будет финансироваться за счет государства.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, Указ Президента Азербайджанской Республики о внедрении модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора в сфере дошкольного образования, является важным шагом на пути к повышению доступности дошкольного образования.

Документ направлен на более эффективное использование потенциала частных дошкольных образовательных учреждений, привлечение большего числа детей к дошкольному образованию, расширение возможностей выбора для родителей, а также реализацию государственной поддержки в этой сфере посредством эффективных механизмов.

Суть новой модели заключается в том, что государство будет оказывать финансовую поддержку родителям, которые в установленном порядке определят своих детей в частные дошкольные образовательные учреждения. В частности, часть ежемесячной платы за обучение будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

Такой подход не только укрепит сотрудничество между родителями, государством и частным сектором, но и станет дополнительным стимулом для развития дошкольных образовательных учреждений. Основная цель инициативы — расширить доступ детей к дошкольному образованию и существенно увеличить охват дошкольным образованием.

Министерство науки и образования уже приступило к реализации положений указа совместно с соответствующими государственными органами. Более подробная информация о механизме внедрения новой модели будет представлена общественности в ближайшие дни.

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики № 691 от 19 июня 2026 года «О внедрении модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора в сфере дошкольного образования».