Александр Плющенко получил право выступать за Азербайджан на международной арене

Подтверждено, что российский фигурист Александр Плющенко, начиная с сезона 2026-2027 годов, будет выступать на международных соревнованиях под флагом Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, обращение, направленное организацией, в связи с этим в Международный союз конькобежцев (ISU), было удовлетворено. Таким образом, дано официальное согласие на то, чтобы спортсмен представлял Азербайджан на международной арене.

Отмечается, что федерация продолжит свою деятельность в предстоящий период в направлении развития фигурного катания и других зимних видов спорта, привлечения перспективных спортсменов, подготовки местных спортсменов и дальнейшего укрепления позиций Азербайджана в международном спортивном мире.

Отметим, что Александр Плющенко является сыном четырехкратного олимпийского призера, трехкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы по фигурному катанию Евгения Плющенко.