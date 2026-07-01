«Карабах» крупно уступил украинскому клубу в контрольном матче

Футбольный клуб «Карабах», который проходит учебно-тренировочный сбор в Австрии, провёл очередной товарищеский матч.

Подопечные Гурбана Гурбанова встретились с украинским «Харьковом» и уступили со счётом 2:6.

В составе агдамского клуба отличились Джали Муаддиб и Кади Боржес, который реализовал пенальти.

Сегодня «Карабах» проведёт ещё один контрольный поединок. В 19:30 по бакинскому времени команда сыграет против венгерского «Ференцвароша».

Отметим, что в первом спарринге на австрийском сборе «Карабах» обыграл «Тироль» (4:0), а ранее в Баку победил «Зиря» со счётом 4:3.