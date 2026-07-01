В Японии планируют внедрить 10 млн роботов к 2040 году

Японские власти намерены радикально расширить использование робототехники. К 2040 году в стране будет эксплуатироваться около 10 млн роботов.

Часть из них займётся уходом за пожилыми и больными людьми — это ответ на стремительное старение населения и нехватку рабочих рук, сообщает The Register.

Министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава заявил, что роботы должны активнее внедряться не только в здравоохранение, но и в производство продуктов и напитков. Для реализации программы правительство увеличит инвестиции в создание ИИ‑моделей и физических воплощений технологий.

К проекту подключатся крупнейшие японские корпорации — SoftBank, NEC, Sony Group и Honda Motor. Они объединят усилия в консорциуме Noetra. Возможное участие рассматривают также Fujitsu и Rakuten.

Япония уже имеет опыт применения роботов в уходе за престарелыми, промышленности и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая аварию на АЭС «Фукусима». Власти рассчитывают не только закрыть внутренние потребности, но и превратить страну в одного из мировых лидеров в сфере робототехники.

Имеющееся в стране иммиграционное законодательство ограничивает приток рабочей силы, и роботы рассматриваются как альтернатива без социальных потрясений. Южная Корея также стремится занять лидирующие позиции: компания Hyundai Motor владеет американским разработчиком Boston Dynamics, известным своими высокотехнологичными роботами.