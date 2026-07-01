Вэнс не исключил возможность возобновления военных действий США против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возможность возобновления военных действий против Ирана.

"Я не могу ничего обещать, потому что, разумеется, это зависит от того, как себя в конечном счете поведут иранцы. В чем я уверен, так это в том, что президент не направит обратно наши войска, если в этом не будет необходимости, если не будет четко определенной цели", - заявил Вэнс во время общения с журналистами перед вылетом из Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), отвечая на вопрос о том, может ли он гарантировать, что США не возобновят военные действия против Ирана.

"Придется ли нам принять дополнительные меры, зависит от иранцев. Если они решат возобновить ядерную программу, если они вновь начнут бить по коммерческим судам, это изменит наши расчеты", - подчеркнул вице-президент США. При этом он положительно охарактеризовал ход технических консультаций представителей США и Ирана. "Пока рано говорить [об их исходе], но они идут хорошо", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп не подтвердил журналистам намерение возобновить операцию против Ирана, выразив мнение о том, что дела у Вашингтона с Тегераном идут хорошо.

Источник: ТАСС