 Ляман Алашрафгызы стала жертвой мошенников, выдававших себя за Игбала Агазаде - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Ляман Алашрафгызы стала жертвой мошенников, выдававших себя за Игбала Агазаде - ФОТО

First News Media22:42 - 01 / 07 / 2026
Ляман Алашрафгызы стала жертвой мошенников, выдававших себя за Игбала Агазаде - ФОТО

Известная журналистка Ляман Алашрафгызы стала жертвой кибермошенничества.

Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам журналистки, неизвестный человек, используя фейковый аккаунт в Telegram, созданный от имени председателя партии «Умид» Игбала Агазаде, обратился к ней с просьбой о переводе денег.

«Этот человек написал от имени Игбала Агазаде: “Ляман ханум, я в больнице, на карте нет денег. Если у вас есть 300 манатов, отправьте, я верну через 2–3 часа”. Я, не задавая вопросов, ответила: “Хорошо, Игбал бей”. Затем он попросил ещё 420 манатов. Я отправила и оставшиеся 300 манатов, которые были у меня на карте. В общей сложности я перевела 600 манатов. После этого через Telegram он снова позвонил и попросил ещё 340 манатов. Тогда я начала подозревать неладное. Позвонила — он не ответил. Когда я набрала номер самого Игбала Агазаде, выяснилось, что его аккаунт был взломан, и он уже сообщил об этом на Facebook», — рассказала она.

В пресс-службе МВД сообщили, что инцидент взят под контроль и проводится расследование.

 

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