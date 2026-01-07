В Германии разгорелись споры вокруг планов сноса нацистского бункера под Берлином

В Берлине планируют снести один из последних сохранившихся элементов бывшего центра власти Адольфа Гитлера.

От канцелярии нацистского лидера в центре Берлина почти ничего не осталось, кроме бункера.

Но теперь его хотят снести, чтобы построить многоквартирные дома и офисы.

Новое здание Рейхсканцелярии, построенное любимым архитектором Гитлера Альбертом Шпеером, сильно пострадало в конце Второй мировой войны, а затем было снесено по приказу советских войск в 1949 году.

Однако бункер до сих пор виднеется на пустыре.

Сенатор по жилищным вопросам Берлина Кристиан Геблер (СДПГ) считает, что пришло время снести это сооружение.

«Мы не собираемся препятствовать строительству новых жилых комплексов только ради того, чтобы сохранить бункер, который может стать местом паломничества», — сказал он газете BZ.

Источник: BBC