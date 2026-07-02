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The Washington Post: доходы Трампа в 2025 году беспрецедентны для президентов США

First News Media09:10 - Сегодня
The Washington Post: доходы Трампа в 2025 году беспрецедентны для президентов США

Рост состояния президента США Дональда Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров.

Такие оценки привела газета The Washington Post (WP).

Как отмечается в публикации, ни один из предыдущих президентов США во время пребывания на этом посту не получал таких доходов, как те, о которых президент Дональд Трамп сообщил на этой неделе. «Согласно последней финансовой декларации президента, его доходы взлетели в прошлом году до более чем $2,2 млрд, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты», — подчеркивает издание.

Финансовая декларация Трампа была опубликована 30 июня Управлением по правительственной этике. Президент США получил в 2025 году доходы в размере около $2,2 млрд, в том числе более $1 млрд от операций, связанных с криптовалютой. Он заработал, в частности, около $500 млн в результате продаж криптовалюты компанией World Liberty Financial. В ней руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший. Глава вашингтонской администрации также получил около $600 млн в качестве отчислений при продаже цифровой валюты $TRUMP.

Американский лидер указал в декларации за 2025 год, что его состояние превышает $2,4 млрд. Однако, как подчеркивает издание, принадлежащие ему активы почти точно стоят больше, учитывая правила составления финансовой отчетности. Согласно оценке журнала Forbes, в марте 2026 года суммарная стоимость активов Трампа достигала около $6,5 млрд.

Опрошенные журналистами газеты эксперты отметили, что доходы президента США от проектов, касающихся криптовалют, может говорить о наличии потенциальных конфликтов интересов. Как они отметили, вашингтонская администрация активно занимается регулированием в сфере цифровых валют.

Согласно сведениям, которые Трамп ранее указывал в финансовых декларациях, в 2019 году он получил не менее $440 млн, а в 2024 году, до начала второго срока на посту президента, заработал около $600 млн.

Источник: ТАСС

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