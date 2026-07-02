В Азербайджанском национальном музее ковра организован показ мод «Узоры времени» - ФОТО

1 июля в Азербайджанском национальном музее ковра состоялся показ мод под названием «Музей ковра Fashion Show: Узоры времени».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Алена Алиева.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что впервые в истории музея местными дизайнерами были подготовлены новые коллекции моды, вдохновленные узорами азербайджанских ковров, хранящихся в экспозиции и фондах.

Выразив благодарность дизайнерам, присоединившимся к проекту, она сказала: «С самого нашего первого приглашения они с большим энтузиазмом подключились к этой инициативе и в течение шести месяцев работали плечом к плечу с коллективом Азербайджанского национального музея ковра. Они проводили исследования в наших фондах, изучали древние образцы ковров, и представленные сегодня коллекции являются успешным результатом именно этого труда».

А. Меликова отметила, что мероприятие, проводимое в соответствии с соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося ученого, ковроведа и художника Лятифа Керимова.

Выступившая на мероприятии заместитель министра культуры Саадат Юсифова подчеркнула, что азербайджанский ковер - это редкий образец искусства, на протяжении веков сохраняющий эстетический вкус, мировоззрение, образ жизни и духовные ценности нашего народа. По ее словам, каждый узор, оттенок цвета и композиция являются не только художественным элементом, но и носителем нашей истории, национальной идентичности и культурной памяти.

Она отметила, что сохранение национального наследия возможно не только путем его защиты, но и посредством его нового представления на языке современности. С этой точки зрения роль творческих индустрий, особенно дизайна и моды, в пропаганде национального наследия все больше возрастает. Представленные коллекции еще раз демонстрируют: когда традиция и инновация составляют единство, национальное наследие обретает новое дыхание, доходит до более широкой аудитории и сохраняет свою актуальность.

Затем был продемонстрирован видеоролик, специально подготовленный для проекта.

Проект посвящен презентации богатого национально-культурного наследия азербайджанского народа на языке современной моды и объединил известных модельеров-дизайнеров страны на единой творческой платформе.

На показе мод богатые традиции азербайджанского ковроткачества, национальные орнаменты и древние символы были представлены сквозь призму современного эстетического взгляда. Одним из главных источников вдохновения для проекта стало богатое творчество выдающегося ученого, ковроведа и художника Л. Керимова, 120-летний юбилей которого отмечается в этом году. Дизайнеры творчески отразили созданные им ковровые композиции, узоры, гармонию цвета и художественно-эстетические принципы в коллекциях современной одежды.

В рамках Fashion Show было продемонстрировано в общей сложности 116 нарядов, подготовленных 14 профессиональными модельерами-дизайнерами - Фахрией Халафовой, Гюльнарой Халиловой, Лейлой Ахмедовой, Егяной Садыховой, Матанат Байрамовой, Хаялей Масимовой, Сабиной Зюлаловой, Лейлой Бабазаде, Гюнай Алиевой, Шабнам Байрамовой, Аджами Азером, Кюброй Нуриевой, Афаг Исмаилзаде и Хаялей Байрамовой.

Основная цель проекта - пропаганда азербайджанского коврового искусства, сохранение и передача национально-культурного наследия будущим поколениям, а также донесение этого наследия до более широкой аудитории посредством современных форм презентации.