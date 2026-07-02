Украина сообщила об ударе по крупному заводу «Лукойла», снабжающему Москву топливом

В ночь на 2 июля в городе Кстово Нижегородской области РФ после атаки украинских беспилотников был поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

«Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. По предварительной информации, пострадала установка первичной переработки нефти АВТ-6», — говорится в сообщении.

Согласно анализу кадров, проведенному Astra, под удар попал НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Это крупнейший завод «Лукойла», четвертый по мощности в России и второй в стране по производству бензина.

Предприятие может перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год и производить 5 млн тонн бензина. НПЗ также обеспечивает топливом Московский регион.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке трех десятков беспилотников и сообщил о «некритических повреждениях» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, пишет российское издание The Moscow Times.

Этот завод уже подвергся нападению 24 июня. По данным источников Reuters в отрасли, после этого он приостановил переработку нефти из-за повреждения установки первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.

В то же время завод, по данным Reuters, планировал перейти к работе без поврежденной установки и увеличить загрузку остальных мощностей.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по НПЗ в Уфе, объекту ВПК в Пензенской области. «НОРСИ», четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России и второй по объемам производства бензина, 25 июня приостановил работу после атаки украинских дронов. 18 июня был поражен Московский НПЗ в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. За несколько дней до этого, 16 июня, украинские дроны также атаковали Московский НПЗ. Тогда в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, что вынудило предприятие временно приостановить свою работу.

Источник: «Экономическая правда»