В Евлахе с участием Лейлы Алиевой в пользование жителей передан благоустроенный квартал - ФОТО

1 июля с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в городе Евлах был передан в пользование жителей благоустроенный жилой квартал.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках проекта «Квартал здоровья», реализуемого в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Министерство молодежи и спорта создало в квартале спортивные зоны. На территории построены мини-футбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием. Установлены различные спортивные сооружения, столы для настольного тенниса и шахмат.

Также Исполнительной властью города Евлах на приусадебной территории сооружены беседки, многочисленные скамейки и новые осветительные столбы, отремонтированы фасады и подъезды зданий, обновлены асфальтовое покрытие и электрические линии. На территории двора заложена зеленая полоса из деревьев, сезонных цветов, а также кустарников.

Лейла Алиева ознакомилась с проведенными в квартале работами по благоустройству, вместе с волонтерами IDEA посадила сезонные цветы. Маленьким жителям квартала были вручены подарки, с ними были сделаны фотографии на память.