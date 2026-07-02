ЕК пообещала Еревану €38 млн и открытие рынка ЕС для 80% армянских товаров

Еврокомиссия пообещала Армении €38 млн помощи и открытие европейского рынка для 80% армянских товаров.

Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС.

"Мы предоставим €18 млн на поддержку экспорта Армении", - сказала фон дер Ляйен. Еще €20 млн будет направлено на поддержку сообществ, живущих в приграничных районах.

фон дер Ляйен также заявила, что ЕК видит экономическое давление России, с которым ЕС всегда борется, когда оно направлено на партнеров, выбравших Европейский союз.

Она также пообещала открыть рынок ЕС для 80% экспорта армянских товаров, отметив, что в ЕС уже прибыли первые цветы из Армении.