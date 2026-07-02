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Общество

В Азербайджане внедряют новый механизм приема в детские сады

Феликс Вишневецкий13:20 - Сегодня
В Азербайджане внедряют новый механизм приема в детские сады

В Азербайджане начинается электронный прием детей в дошкольные образовательные учреждения (детские сады). 

С 7 июля 2026 года с 11:00 начнется формирование электронной очереди для приема в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Региональных управлений образования и Нахчыванской АР.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Для дошкольных учреждений города Баку электронная очередь откроется 9 июля 2026 года с 11:00. Для детей, родившихся в 2021 и 2022 годах, очередь станет доступна с 11:00, а для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения - с 15:00.

Отмечается, что в этом году впервые процесс приема будет осуществляться через платформу myGov. Родители (или законные представители) смогут в указанные даты войти в личный кабинет на платформе myGov, выбрать в разделе «Услуги» сервис Министерства науки и образования «Прием в дошкольные образовательные учреждения» и подать электронное заявление.

Через систему приема для одного ребенка можно выбрать не более трех дошкольных образовательных учреждений. При наличии свободных мест созданная электронная очередь не ранее чем через пять дней будет преобразована в заявку. После этого родители (или законные представители) обязаны в течение семи дней предоставить необходимые документы в соответствующее дошкольное учреждение. В противном случае заявка будет аннулирована, а место перейдет следующему ребенку в очереди.

Кроме того, очереди и заявки, созданные в прошлом учебном году, были архивированы и добавлены в личные кабинеты родителей. Они не будут считаться действительными в рамках приема на 2026-2027 учебный год.

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