11 человек погибли в крупном ДТП в Таджикистане

11 человек, включая двоих водителей, погибли в четверг утром в результате столкновения грузового автомобиля и двух легковых машин на трассе Душанбе-Куляб-Хорог в Таджикистане.

Об этом сообщило в Telegram МВД республики.

"На трассе Душанбе-Куляб-Хорог погибли 11 человек. Авария произошла утром 2 июля на 32-м километре трассы в селе Элок города Вахдат", -- заявило ведомство. По данным властей, авария произошла около 06:30 по местному времени.

"В результате ДТП на месте погибли водитель грузовика, водитель автомобиля марки Toyota Prado, а также девять пассажиров, находившихся в салонах легковых автомобилей. В настоящее время принимаются меры по установлению личностей погибших пассажиров", - собщили в ведомстве.