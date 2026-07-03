В Тегеране начались траурные мероприятия по прощанию с Али Хаменеи

В Тегеране началась церемония прощания с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

В первый день на ней будут присутствовать иностранные делегации. Об этом сообщает иранские СМИ.

Церемония прощания с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля.

На следующий день тело Хаменеи выставят в крупном религиозном комплексе Мосалла, который расположен на востоке Тегерана, где каждый житель Ирана сможет проститься с духовным лидером.

Также ожидается, что 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие, после чего 7 июля тело будет доставлено в город Кум, который считается главным теологическим центром страны и священным городом для шиитского духовенства.

Как ожидается, 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире. Ожидается, что в мероприятии примут участие более миллиона человек.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде. Мешхед, где родился Хаменеи, считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Хаменеи будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Напомним, что в делегацию от Азербайджана войдут председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.