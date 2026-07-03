 Нефть марки Brent подорожала до $72,24 за баррель | 1news.az | Новости
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Экономика

Нефть марки Brent подорожала до $72,24 за баррель

First News Media09:50 - Сегодня
Нефть марки Brent подорожала до $72,24 за баррель

Цены на нефть умеренно повысились на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,24 за баррель, что на 0,61% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,51%, до $69,04 за баррель.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

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