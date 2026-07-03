Раскрыто дело о кибермошенничестве против журналистки Ляман Алашрафгызы

На днях известная азербайджанская журналистка Ляман Алашрафгызы стала жертвой кибермошенничества.

Напомним, что ранее неизвестный человек, используя фейковый аккаунт в Telegram, созданный от имени председателя партии «Умид» Игбала Агазаде, обратился к журналисту с просьбой о переводе денег и в итоге она перевела кибермошеннику сумму в размере 600 манатов.

Инцидент был взят под контроль МВД, было проведено расследование, о результатах которого Ляман Алашрафгызы сообщила в социальной сети Facebook, отметив следующее:

«Мне позвонил начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана Исфандияр Аббасов и сообщил, что кибермошенник задержан. Похищенные деньги уже возвращены на мою банковскую карту. Личность преступника мне пока неизвестна, но надеюсь, что в будущем у меня будет возможность встретиться с ним лицом к лицу».

В своем статусе журналистка также выразила благодарность министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову, Эльшаду Гаджиеву и всем сотрудникам МВД, которые принимали участие в раскрытии дела.