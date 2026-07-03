СМИ: Лилит Макунц отказалась от должности спикера парламента Армении

Бывший посол Армении в США Лилит Макунц отказалась от должности спикера парламента Армении, пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что несколько месяцев назад в "Гражданском договоре" говорили о том, что Пашинян готовит Макунц к должности спикера или главы фракции. Однако по ряду причин Макунц отказалась от этой должности.

Свою роль сыграла, в частности, реакция членов "Гражданского договора". Депутаты были недовольны тем, что столько лет старались в парламенте, подвергались критике, но пост спикера займет приехавшая из США Макунц.

Сама она также поняла, что не сможет вести себя как Ваагн Алексанян, Артур Ованнисян или Рубен Рубинян и попросила оставить ее в правительстве – пусть и не на высокой должности (сейчас она главный советник премьера).

С другой стороны, в партии не воодушевлены кандидатурой Арусяк Манавазян, которую Совет "ГД" утвердил кандидатом на пост главы фракции.

"В частности, в партии удивлены тем, что имеющая неполное высшее образование, ничем не выделяющаяся Манавазян имеет такие претензии.

Правящий "Гражданский договор" на заседании правления утвердил кандидатуру Арусяк Манавазян на пост руководителя парламентской фракции накануне. На пост спикера выдвинут Рубен Рубинян, пишет издание.