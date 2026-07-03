Трагедия в Пакистане: автобус рухнул в овраг, десятки погибших - ОБНОВЛЕНО

Автобус с 48 пассажирами упал в овраг в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли 40 человек, остальные получили ранения.

Об этом сообщил помощник министра по связям со СМИ и политическим вопросам Шахин Ринд, передает Dawn.

Пострадавших доставили в больницу. Автобус ехал из Кветты в Исламабад. Изначально внутри находились 36 пассажиров, однако на полпути в него сели люди из другого сломавшегося автобуса.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари поручил обеспечить пострадавшим наилучшую медицинскую помощь, сообщается на его странице в соцсети Х.

11:45

По меньшей мере 24 человека погибли, 8 пострадали в результате падения автобуса в овраг на юго-западе Пакистана.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в горном районе на границе провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами. Согласно сообщению газеты Daily Pakistan, спасательные команды продолжают операцию по эвакуации раненых и оказанию помощи пострадавшим, работа осложняется рельефом местности.

Как заявили Dawn в полиции, автобус выехал из столицы провинции Белуджистан, города Кветта, с 36 пассажирами и направлялся в Пешавар, являющийся административным центром провинции Хайбер-Пахтунхва. По пути в транспортное средство подсели пассажиры из другого автобуса, который сломался на дороге. Сразу после пересечения границы двух провинций транспортное средство упало в овраг.

Источник: ТАСС