В Баку маршрутный автобус врезался в дерево: пострадали 11 человек - ВИДЕО

В поселке Амирджан Сураханского района Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, автобус марки Karsan, следовавший по регулярному маршруту №113, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что около 10:30 в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы 11 человек - 5 женщин и 6 мужчин.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После обследования и лечения их состояние было признано удовлетворительным, в связи с чем все они были отпущены домой на амбулаторное лечение.