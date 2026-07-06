Права женщин в эпоху ИИ: представитель Азербайджана в ООН рассказал 1news.az о новых вызовах

Еще несколько десятилетий назад вопросы дискриминации женщин во многих странах мира рассматривались преимущественно как внутреннее дело государств.

Ограничения в доступе к образованию, труду, собственности, участию в политической жизни, различия в оплате труда, отсутствие эффективной защиты от домашнего насилия и принудительных браков зачастую воспринимались как особенности национальных традиций или культурных норм. Однако развитие международного права во второй половине 20 века привело к пониманию того, что права женщин являются не отдельной категорией социальных вопросов, а неотъемлемой частью универсальных прав человека.

Именно поэтому в 1979 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, документ, который сегодня нередко называют международной конституцией прав женщин.

Вступившая в силу в 1981 году Конвенция стала первым универсальным договором, комплексно определившим понятие дискриминации в отношении женщин и возложившим на государства конкретные юридические обязательства по ее устранению. Сегодня участниками Конвенции являются практически все государства мира, что делает ее одним из наиболее широко поддерживаемых международных договоров в сфере прав человека.

Однако любой международный договор имеет практическую ценность лишь тогда, когда существует механизм контроля за его исполнением. Именно такую функцию выполняет Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин - независимый договорный орган, созданный в соответствии со статьей 17 Конвенции.

В состав Комитета входят двадцать три независимых эксперта из различных государств, обладающие высокой квалификацией в области международного права, защиты прав человека, гендерного равенства и государственной политики. Несмотря на то что кандидатов выдвигают правительства своих стран, после избрания они представляют не национальные интересы, а действуют исключительно в качестве независимых специалистов. Именно этот принцип является одной из фундаментальных особенностей всей системы договорных органов Организации Объединенных Наций.

Работа Комитета носит системный характер. Каждая страна, ратифицировавшая Конвенцию, обязана через определенные промежутки времени представлять подробный национальный доклад о положении женщин, законодательных изменениях, государственной политике и практических мерах по обеспечению равенства. По итогам принимают заключительные замечания, содержащие рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства и государственной политики.

Именно эти рекомендации нередко становятся отправной точкой для масштабных реформ. За годы своей деятельности Комитет оказал влияние на принятие законов о противодействии домашнему насилию, обеспечении имущественных прав женщин, борьбе с торговлей людьми, расширении политического участия женщин, защите трудовых прав, совершенствовании уголовного законодательства и создании национальных механизмов гендерного равенства во многих странах мира. Благодаря рекомендациям Комитета были реформированы нормы наследственного права в Танзании, усовершенствовано законодательство о равноправии в Монголии, приняты законы о защите женщин от домашнего насилия в Турции, Непале, Южной Африке и Республике Корея, усилены меры по противодействию торговле людьми в Украине и Молдове, а также реализованы инициативы по защите имущественных и гражданских прав женщин в ряде других государств.

При этом деятельность Комитета не ограничивается рассмотрением государственных докладов. Так, после вступления в силу Факультативного протокола к Конвенции он получил полномочия рассматривать индивидуальные обращения женщин, считающих, что их права были нарушены, если они исчерпали все национальные средства правовой защиты. Кроме того, Комитет может инициировать расследования в случаях получения достоверной информации о серьезных или систематических нарушениях прав женщин.

Именно поэтому выборы в его состав никогда не являются формальностью. Государства стремятся выдвигать кандидатов с высоким уровнем профессиональной подготовки и международного авторитета, поскольку членство в Комитете означает участие в формировании глобальной повестки в области защиты прав женщин. Конкуренция на выборах традиционно остается высокой, а избрание эксперта рассматривается как свидетельство доверия со стороны международного сообщества к профессиональному уровню кандидата и дипломатическим возможностям государства, которое его выдвинуло

Для Азербайджана участие в этой системе имеет особое значение. Республика присоединилась к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1995 году, взяв на себя обязательства по обеспечению равных прав и возможностей для женщин во всех сферах общественной жизни.

На этом фоне избрание представителя Азербайджана в состав Комитета приобретает совершенно иной масштаб, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не о почетном статусе или дипломатическом протоколе, членство в Комитете означает непосредственное участие в работе одного из ключевых договорных органов Организации Объединенных Наций, который формирует международную практику применения Конвенции, рассматривает государственные доклады, участвует в подготовке общих рекомендаций и анализирует наиболее сложные вопросы защиты прав женщин в различных регионах мира.

26 июня 2026 года в Нью-Йорке в рамках двадцать четвертого совещания государств-участников Конвенции состоялись очередные выборы членов Комитета. Стоит отметить, что за двенадцать вакантных мест боролись кандидаты, выдвинутые двадцатью государствами. Представитель Азербайджана, эксперт в области международного права Эльгюн Сафаров, был избран уже в первом туре голосования, что свидетельствует о широкой поддержке его кандидатуры со стороны государств.

Подобные выборы фактически отражают уровень доверия международного сообщества к профессиональной подготовке кандидата, эффективности национальной дипломатии и способности государства активно участвовать в развитии международной правозащитной системы.

Для Азербайджана это достижение имеет и более широкий внешнеполитический контекст. За короткий период представители страны были избраны сразу в несколько ключевых договорных органов Организации Объединенных Наций по правам человека. Помимо Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, азербайджанские кандидаты получили места в Комитете по правам человека и Комитете по правам ребенка. Кроме того, представители Азербайджана уже работают в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам и Комитете по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. В результате Азербайджан представлен в пяти из десяти действующих договорных органов Организации Объединенных Наций по правам человека, а это один из самых высоких показателей в мире. По данным Министерства иностранных дел, по уровню представленности страна делит второе–третье место среди государств-членов Организации Объединенных Наций вместе с Китаем.

Чтобы лучше понять значение этого назначения, роль Комитета в современных международных процессах и задачи, которые стоят перед его членами, 1news.az обратились к избранному члену Комитета Эльгюну Сафарову.

В интервью он рассказал о том, какое значение имеет избрание представителя Азербайджана, как строится работа Комитета, какие вопросы сегодня находятся в центре международной повестки в сфере защиты прав женщин и каким он видит вклад Азербайджана в развитие этой деятельности.

- Что означает это достижение для нашей страны? Насколько конкурентной была избирательная кампания и какие факторы стали ключевыми для победы азербайджанской кандидатуры?

-Это уже третий срок, впервые я был избран в 2019 году. До этого, с 2018 года, я уже восемь лет работал в этой системе, а теперь еще четыре года буду членом данной организации.

Я хотел бы подчеркнуть, что эта победа на выборах в международную структуру - заслуга всей азербайджанской дипломатии, азербайджанского народа и руководства страны во главе с Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым.

Следует отметить, что участие Азербайджана в выборах в международные структуры продолжается уже не первый год. Мои первые выборы состоялись в 2018 году, тогда же я был избран вице-председателем Комитета CEDAW.

Так, в прошлом году состоялись выборы во Всемирный комитет наследия ЮНЕСКО, где Азербайджан был избран большинством голосов. Кроме того, прошли выборы в Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН, по итогам которых Азербайджан также получил поддержку большинства.

- Сегодня представители Азербайджана входят уже в пять из десяти договорных органов ООН по правам человека. О чем, на ваш взгляд, свидетельствует такая динамика?

- Рост числа представителей Азербайджана в международных структурах свидетельствует о том, что как на индивидуальном, так и на дипломатическом уровне достигнуты значительные успехи.

Мы видим укрепление позиций нашей страны в научной сфере, образовании, а также в развитии международного юридического потенциала и экспертного сообщества Азербайджана. Мы видим, что число граждан Азербайджана, избираемых в международные структуры на индивидуальной основе, постоянно увеличивается.

Тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, особенно после восстановления территориальной целостности Азербайджана, свидетельствуют о том, что азербайджанская дипломатия стала более активной и уверенной на международной арене.

Сегодня деятельность Азербайджана направлена не только на развитие экономики, но и на совершенствование системы защиты прав человека, развитие туризма, сохранение культурного наследия, а также защиту прав женщин и детей.

Таким образом, мы видим активную деятельность Азербайджана в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Участие нашей страны в международных организациях становится все более заметным, а ее деятельность выходит на уровень ключевых международных приоритетов.

Это очень позитивный показатель, и наши эксперты сегодня достойно представляют Азербайджан на международном уровне.

- За последние годы повестка в области прав женщин заметно изменилась. Какие вызовы сегодня становятся наиболее актуальными для работы Комитета?

- Если говорить о внутренних изменениях в работе Комитета CEDAW, то за последние годы мы внедрили новые технологии и современные методы работы. В этом году ряду государств были представлены рекомендации по противодействию киберторговле людьми, кибернасилию и кибербуллингу.

Сегодня UN Women и другие специализированные учреждения проходят этап масштабной трансформации. За последние восемь лет нашей работы совершенствовалась структура работы, цифровизация процессов, развитие механизмов защиты прав женщин и девочек, вопросы защиты женщин и детей в условиях вооруженных конфликтов. Особое внимание уделялось вопросам разминирования.

К сожалению, продолжают фиксироваться случаи буллинга, насилия и онлайн-насилия в отношении женщин и девочек. Все чаще подобные нарушения совершаются с использованием технологий искусственного интеллекта, мессенджеров и социальных сетей.

Именно поэтому одним из важнейших направлений становится обеспечение кибербезопасности.

- Как и многие государства, Азербайджан регулярно получает рекомендации договорных органов ООН. Какие из них наиболее важны с точки зрения дальнейшего совершенствования государственной политики?

- Если обратиться к последним докладам Комитета CEDAW, то уже в первой части документа отражены многочисленные положительные изменения, происходящие в Азербайджане.

Среди них - расширение участия женщин в процессе принятия решений, достижения в сфере образования и здравоохранения, увеличение числа девушек и женщин в информационных технологиях, инновациях, архитектуре и инженерии. Были реализованы позитивные законодательные изменения. В частности, принят Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства, разработаны соответствующие государственные стратегии. Создан Совет по вопросам женщин. Кроме того, в марте этого года в рамках юбилейной сессии CSW в Нью-Йорке был организован специальный сайд-ивент, посвященный вопросам защиты прав женщин и роли Азербайджана

Азербайджан активно работает в рамках международных организаций по вопросам защиты прав женщин и детей.

-Какие вопросы, связанные с правами женщин, требуют дальнейшего внимания в Азербайджане?

- Я убежден, что в ближайшие десятилетия развитие системы защиты прав человека в Азербайджане будет тесно связано с цифровизацией и использованием инновационных технологий. Очень важно, чтобы женщины и девочки были полноценными участниками этих процессов.

Сегодня мы наблюдаем устойчивый рост числа женщин в тех сферах, которые еще недавно считались нетрадиционными. Безусловно, уже сегодня есть достижения, которыми мы можем гордиться. Однако остаются и серьезные вызовы. К сожалению, продолжают фиксироваться случаи буллинга, насилия и онлайн-насилия.

Особое внимание должно уделяться обеспечению кибербезопасности населения, прежде всего детей, которые могут становиться жертвами киберпреступлений, опасных онлайн-игр и манипуляций в социальных сетях.

- Спасибо за ответы!

Итак, избрание представителя Азербайджана в Комитет CEDAW стало очередным свидетельством укрепления позиций страны в системе договорных органов ООН. Вместе с тем, как следует из интервью Эльгюна Сафарова, сегодня международная повестка в сфере прав женщин выходит далеко за рамки традиционных вопросов гендерного равенства.

На первый план все активнее выходят цифровая безопасность, искусственный интеллект, защита женщин и детей в онлайн-пространстве, а также расширение участия женщин в инновационных и технологических отраслях. Именно эти вызовы во многом будут определять дальнейшее развитие международной системы защиты прав женщин.