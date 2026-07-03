Единственный в Грузии НПЗ откажется от российской нефти

С августа или сентября единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви, которым управляет компания Black Sea Petroleum (BSP), откажется от российской нефти.

Об этом со ссылкой на заявление BSP сообщают грузинские СМИ.

В компании объяснили, что такое решение откроет продукции НПЗ доступ на высокомаржинальные рынки. По всей видимости, речь идет о поставках в Европу, которая прекратила закупать топливо, произведенное из нефти российского производства.

Также в BSP сообщили о расширении сотрудничества с американской Honeywell, с которой до этого были заключены соглашения по инженерному сопровождению и лицензированию. Теперь стороны подписали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и внедрение автоматизированных систем управления производством.