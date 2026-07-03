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Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах и референдумах

First News Media13:41 - Сегодня
Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах и референдумах

В Армении запретили голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны. 

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

Согласно поправкам, инициированным группой депутатов правящей фракции "Гражданский договор", участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730 (то есть более одного года из последних двух лет). Это требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Напомним, представители правящей силы подняли этот вопрос незадолго до парламентских выборов 7 июня, заявив, что в республику массово прибывают граждане Армении, проживающие за рубежом, специально для участия в голосовании.

Источник: Sputnik Армения

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