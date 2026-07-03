ГЭЦ объявил итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуры высших учебных заведений, проведенного 14 июня (II попытка).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Бакалавры могут ознакомиться с итоговым экзаменационным баллом по ссылке. Информацию об итоговых результатах также можно узнать, отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Желающие обратиться в апелляционную комиссию смогут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 6 июля до 17:00 8 июля. Лица, не прошедшие регистрацию в установленный срок, не смогут воспользоваться правом на подачу апелляции.