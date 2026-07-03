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Общество

Схема движения трех автобусных маршрутов будет временно изменена

Феликс Вишневецкий19:00 - Сегодня
Схема движения трех автобусных маршрутов будет временно изменена

С 5 по 7 июля в связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Назима Хикмета - от пересечения с проспектом Матбуат до пересечения с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде - будет временно ограничено движение транспортных средств.

В связи с этим схема движения автобусных маршрутов №10, №14 и №18 будет временно изменена, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA. 

В указанный период автобусы будут следовать по улицам Абдуррагим бека Хагвердиева, Шафаята Мехтиева, Акима Аббасова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.

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