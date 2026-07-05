Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании

Гонщик Ferrari Шарль Леклер выиграл девятый этап мирового первенства «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Воскресный заезд состоялся на легендарной трассе «Сильверстоун». Вторым к финишу пришел пилот Mercedes Джордж Расселл, а третью строчку занял еще один британский гонщик Льюис Хэмилтон, представляющий Ferrari. Финал гонки прошел в режиме автомобиля безопасности, который появился на трассе из-за схода пилота Red Bull Макса Ферстаппена за несколько кругов до окончания дистанции.

Эта победа стала знаковой для монегаска Леклера — он поднялся на высшую ступень подиума впервые с октября 2024 года, когда выиграл Гран-при США в Остине. Безвыигрышная серия пилота Ferrari продолжалась на протяжении 37 гонок.

Этап в Сильверстоуне сложился неудачно для лидера личного зачета Кими Антонелли из Mercedes. Итальянец был вынужден дважды останавливаться в боксах из-за технических проблем и завершил гонку на 16-й позиции. Антонелли во второй раз за текущий сезон не смог набрать очков, однако удержал лидерство в общем зачете со 179 баллами в активе. Ближайшими преследователями лидера остаются Расселл (154 очка) и Хэмилтон (147 очков). В Кубке конструкторов первую строчку удерживает Mercedes (333 очка), на втором месте идет Ferrari (255 очков), на третьем — McLaren (179 очков). Следующий, десятый этап чемпионата мира запланирован в Бельгии в период с 17 по 19 июля.