Трамп адресовал Мелони новый пост - ФОТО

За день до начала саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в социальной сети пост, адресованный премьер-министру Италии Джорджа Мелони.

Трамп разместил фотографию, на которой Мелони, улыбаясь, смотрит ему в глаза.

Свой снимок Трамп сопроводил комментарием: «Нужен судебный запрет на приближение» (Restraining order needed).

Новая публикация Трампа свидетельствует о том, что личный конфликт между лидерами США и Италии продолжается. Его очередное заявление появилось всего за несколько часов до открытия саммита НАТО в Анкаре, где оба политика должны принять участие.

«Судебный запрет на приближение» — это мера пресечения: решением суда нарушителю предписывается держаться на расстоянии от человека, ставшего объектом навязчивого внимания.