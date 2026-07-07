США проиграли Бельгии и вылетели с ЧМ после скандала с допуском игрока - ВИДЕО

Сборная США проиграла команде Бельгии в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.

Бельгийцы в четвертый раз в истории и впервые с 2018 года вышли в четвертьфинал.

Матч прошел в Сиэтле (США) и завершился со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).

Сборная Бельгии в четвертьфинале сыграет с Испанией 10 июля на Los Angeles Stadium в Инглвуде (Калифорния).

Перед матчем вокруг сборной США разгорелся скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию лучшего бомбардира американцев Фоларина Балогуна, которую он должен был отбывать в матче с бельгийцами за полученную ранее красную карточку, на испытательный срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по этому поводу, но не говорил, что тот конкретно должен делать. Инфантино сказал, что дисциплинарный комитет принимает такие решения самостоятельно, а он о них узнает потом. Против допуска Балогуна к матчу высказывались бельгийская федерация, УЕФА и видные футбольные деятели.