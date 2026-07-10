McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты организовали поездку в лагерь Camphood в поселке Бильгя для 12 детей из семей шехидов и ветеранов вместе с их родными.

Участниками программы стали победители международных спортивных соревнований этого года, а также дети, ранее становившиеся победителями интеллектуальных олимпиад и образовательных конкурсов.

Для участников была организована насыщенная программа, включавшая спортивные, творческие и образовательные мероприятия. Дети познакомились со сверстниками, приняли участие в различных активностях и получили яркие впечатления.

Поездка в лагерь Camphood стала еще одной возможностью подарить детям яркие воспоминания, новые знакомства и полезный опыт, объединив отдых, общение и развивающий досуг в теплой и дружеской атмосфере.

Проект реализован в рамках долгосрочного партнерства между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты, закрепленного соответствующим меморандумом. В рамках этого сотрудничества компания последовательно реализует проекты корпоративной социальной ответственности, направленные на поддержку детей из семей шехидов и ветеранов.