Певица Монеточка приговорена к одному году колонии

Мировой судья в Москве назначил признанной в РФ иностранным агентом певице Елизавете Гырдымовой, известной как Монеточка, один год колонии заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что суд приговорил певицу Монеточку к 1 году колонии заочно - срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ.

Подчеркивается, что ранее прокурор попросил назначить ей наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии заочно.

Певица признана виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) - она проживает за пределами РФ.

По версии обвинения, признанная иностранным агентом Е.Гырдымова дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Однако в нарушение требований законодательства РФ она продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.