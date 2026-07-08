В Армении распространены видеокадры ареста олигарха Гагика Царукяна - ВИДЕО

Распространены видеокадры ареста в Армении олигарха и лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ереванский суд арестовал Царукяна на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Armenia Today.

Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В тот же день прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний.

По данным Следкома Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян вместе с сообщниками организовал мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана. По версии СК, было похищено около $21,7 млн.

Полученные деньги были легализованы.

Сам Царукян называет обвинение «полностью сфабрикованным».