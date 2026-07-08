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Генсек НАТО назвал оправданными авиаудары США по Ирану

First News Media10:23 - Сегодня
Генсек НАТО назвал оправданными авиаудары США по Ирану

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ночные удары США по Ирану были оправданными.

«Считаю, что это было абсолютно необходимо. Потому что когда есть соглашение о прекращении огня, а Иран, по сути, его нарушает — мы же видели, что произошло вчера с атаками на корабли, — для США совершенно критически важно отреагировать жестко», — сказал он журналистам в Анкаре, где проходит саммит НАТО.

В ночь на 8 июля американские вооруженные силы нанесли серию ударов по целям в Иране. В центральном командовании ВС США CENTCOM назвали удары ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива, передают государственные СМИ.

КСИР утверждает, что удары, в частности, были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. Операция названа ответом на воздушные атаки США в среду на прибрежные базы и невоенные объекты в южной иранской провинции Хормозган, расположенной на побережье Ормузского пролива, и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.

Источник: Интерфакс

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