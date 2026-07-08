Босния и Герцеговина вновь отказалась от участия в «Евровидении» - ВИДЕО 

Босния и Герцеговина не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027».

Об этом сообщает ESCToday со ссылкой на национального вещателя Боснии и Герцеговины BHRT.

В телекомпании подтвердили, что страна вновь пропустит конкурс из-за сохраняющихся финансовых проблем. Основной причиной остается действие санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU), введенных в отношении BHRT из-за многолетней задолженности.

По данным ESCToday, в мае бывший глава делегации Боснии и Герцеговины на «Евровидении» Лейла Бабович сообщила, что долг вещателя составляет около 16 млн конвертируемых марок (более 17,1 млн манатов). Несмотря на предпринимаемые усилия по стабилизации финансового положения, решить проблему пока не удалось.

Таким образом, отсутствие Боснии и Герцеговины на «Евровидении» продлится уже более десяти лет. Последний раз страна участвовала в конкурсе в 2016 году, когда ее представляли Dalal и Deen при участии Ana Rucner и Jala с песней «Ljubav Je». Тогда страна впервые в своей истории не смогла выйти в финал конкурса.

Босния и Герцеговина дебютировала на «Евровидении» в 1993 году. За годы участия страна неоднократно добивалась высоких результатов, а лучшим достижением стало третье место в 2006 году, которое занял Hari Mata Hari с песней «Lejla». Несмотря на неоднократные призывы вернуть страну на конкурс, финансовые трудности по-прежнему не позволяют национальному вещателю возобновить участие.

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