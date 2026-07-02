EBU поставил точку в вопросе участия Израиля в конкурсе «Евровидение»

Европейский вещательный союз (EBU) не намерен пересматривать решение об участии Израиля в конкурсе «Евровидение».

Об этом заявил директор конкурса Мартин Грин на пресс-конференции после заседания Генеральной ассамблеи EBU. По его словам, вопрос уже был рассмотрен членами организации, а принятое решение является окончательным.

«Большие решения принимаются демократическим путем членами EBU. Этот вопрос уже был рассмотрен, и решение принято. Нового голосования не будет», - подчеркнул М.Грин.

Комментируя многочисленные обвинения в адрес Израиля относительно итогов зрительского голосования на «Евровидении», директор конкурса заявил, что оснований говорить о манипуляциях нет: «В настоящее время нет никаких оснований говорить о манипуляции. Система голосования «Евровидения» является одной из самых совершенных в мире. Результаты проверяются большой командой специалистов, а независимый аудит подтвердил корректность как голосов жюри, так и телеголосования».

Напомним, участие Израиля в «Евровидении» остается предметом острых дискуссий с 2024 года на фоне происходящего в секторе Газа. Ряд вещателей и участников конкурса призывали EBU отстранить Израиль, указывая на гуманитарную ситуацию в регионе и проводя параллели с исключением России из конкурса в 2022 году.

Отметим, после конкурса 2025 года сразу несколько европейских вещателей потребовали провести аудит системы телеголосования. Поводом стали высокие результаты Израиля в зрительском голосовании и масштабная кампания по привлечению голосов в поддержку израильской участницы. Впоследствии EBU подтвердил, что технических нарушений в ходе голосования выявлено не было, однако изменил правила конкурса, сократив максимальное число голосов, которое может отдать один зритель, с 20 до 10.

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