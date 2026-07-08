Эрдоган: у Турции крупнейшая сухопутная армия в Европе, и она вносит наибольший вклад в миссии НАТО

Как страна, располагающая крупнейшей сухопутной армией в Европе, Турция стремится предоставлять свои возможности в распоряжение Альянса на тех этапах, когда они необходимы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

«Мы входим в число союзников, которые вносят наибольший вклад в операции, миссии и учения Альянса в Косово, Черноморском регионе, странах Балтии и других регионах», — сказал он.

По его словам, Турция приняла необходимые меры для увеличения до 2030 года доли оборонных расходов до 3,5% от ВВП: «Что касается расходов, связанных с безопасностью и устойчивостью, то мы уже достигли бюджетной доли в 1,5%. Таким образом, мы ставим перед собой цель достичь показателя в 5% на пять лет раньше срока, установленного на 2035 год».

Эрдоган назвал прорыв в оборонной промышленности главным достижением своей страны. «По объемам производства и экспорта мы вошли в число десяти ведущих стран мира. Практически все из 361 целевого показателя потенциала, закрепленного за нами в рамках Альянса, мы выполним в течение трех лет — раньше установленного срока. На развитие возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, дефицит которых наиболее остро ощущается в Альянсе, в рамках нашего проекта «Стальной купол» мы выделили дополнительно 24 миллиарда долларов», — отметил Эрдоган.

Источник: Sabah