В Шуше запретили переносить памятники без согласования

В Шуше отныне запрещено менять месторасположение памятников без согласования с уполномоченным органом, а также проводить работы, способные нарушить их целостность или создать для них угрозу.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующую поправку к закону "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша".

Согласно документу, запрещаются повреждение или уничтожение памятников, их перенос без согласования с органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, восстановительных, реконструкционных, консервационных работ и мероприятий по благоустройству, способных нарушить неприкосновенность памятников или создать для них опасность.

Полномочия по согласованию указанных вопросов переданы Управлению Государственного заповедника города Шуша.