Экзамен для Пашиняна: Устранит ли Армения территориальные претензии ради реального мира?

Продолжающийся последние годы дипломатический процесс между Баку и Ереваном постепенно подходит к той критической черте, за которой второстепенные технические вопросы уступают место фундаментальному политическому выбору.

Стороны на сегодняшний день имеют парафированное мирное соглашение, у них нет разногласий относительно взаимного признания суверенитета и открытия региональных коммуникаций, наблюдается стремление продвигать успешно начатый процесс делимитации границы. Однако финальная точка в многолетнем противостоянии до сих пор не поставлена.

Главным и, по сути, единственным препятствием на пути к подписанию исторического документа остается действующая Конституция Армении. Для Азербайджана вопрос изменения Основного закона соседнего государства является не дипломатическим капризом или элементом давления, а базовым условием национальной безопасности. В преамбуле действующей Конституции Армении содержится прямая ссылка на Декларацию о независимости 1990 года, которая, в свою очередь, включает в себя постановление Верховного совета Армянской ССР о «воссоединении» этой республики с бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью Азербайджана. Наличие этой нормы превращает любые подписи под мирным соглашением в юридическую фикцию, поскольку Конституция любого государства имеет высшую юридическую силу. Это означает, что ни один международный договор не может противоречить ее положениям. В случае смены политической конъюнктуры в Ереване Конституционный суд Армении может признать мирное соглашение недействительным как «прямо противоречащий» фундаментальным устоям армянской государственности. Это понимание вынуждает Баку занимать жесткую и бескомпромиссную позицию, согласно которой реальный и долгосрочный мир не может быть построен на фундаменте, в котором заложена юридическая мина замедленного действия.

Официальный Ереван долгое время пытался маневрировать в этом вопросе, заявляя, что внутреннее законодательство является суверенным делом республики, а международный договор после ратификации парламентом автоматически приобретает приоритет над обычными законами. Однако Баку парирует этот аргумент тем, что над международным договором все равно довлеет Конституция, изменить которую обычным голосованием в парламенте невозможно. Осознавая тупиковость дальнейшего затягивания процесса, премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял публичный шаг, призванный продемонстрировать Баку готовность двигаться дальше. Выступая сегодня перед журналистами, глава армянского правительства пообещал до конца текущего года опубликовать проект новой Конституции республики. Объясняя задержку с обнародованием этого важнейшего документа, Пашинян сослался на внутриполитические факторы, в частности на недавние парламентские выборы, которые, по его словам, потребовали концентрации сил и не позволили провести надлежащие общественные обсуждения в спокойной обстановке. Перенос сроков обнародования проекта на конец года преподносится армянскими властями как техническая необходимость, обусловленная желанием принять закон, который будет «органически связан с гражданами Армении». Однако за этой обтекаемой формулировкой скрывается глубочайшая дилемма, перед которой оказалось руководство республики.

Внутриполитическое поле Армении традиционно воспринимает любые шаги действующей власти, особенно в контексте нормализации с Азербайджаном, сквозь призму жестких обвинений. Оппоненты власти из числа радикальной оппозиции и националистических кругов трактуют эту инициативу как выполнение прямого требования Баку. Они акцентируют внимание на том, что отказ от ссылки на Декларацию о независимости означает демонтаж идеологического фундамента, на котором строилась так называемая «Третья Республика» с 1991 года. Помимо «карабахского вопроса», упомянутая Декларация содержит обязательство государства поддерживать дело международного признания вымышленного «геноцида армян» в Османской империи 1915 года. Исключение этого пункта из правового поля страны означает глубокую ревизию всей внешней политики и национального мифа Армении, что вызывает сопротивление не только в определенных кругах внутри страны, но и среди влиятельной армянской диаспоры за рубежом. Правительственные чиновники в Ереване отрицают, что идут на реформу по настоянию извне, пытаясь представить конституционные изменения в качестве модернизации, перехода к «Четвертой Республике» и избавления от пережитков советского прошлого. Но какими бы лозунгами ни прикрывался аппарат премьер-министра, очевидно, что без удаления территориальных претензий из текста Основного закона Азербайджан не пойдет на подписание документа, окончательно закрывающего страницу конфликта.

Для действующей армянской власти проведение конституционного референдума сопряжено с серьезными электоральными рисками. В результате последних парламентских выборов правящая партия «Гражданский договор» хоть и победила, но не получила конституционного большинства в две трети мандатов, необходимого для инициирования в одностороннем порядке референдума по изменению Конституции. При нынешней расстановке в парламенте неясно, как Пашинян собирается провести этот процесс.

Однако очевидно то, что, осознавая масштаб рисков и стремясь обезопасить процесс будущего плебисцита от внешнего вмешательства, к слову, проявившего себя во время последних выборов «во всей красе», власти страны пошли на упреждающие законодательные меры. Так, парламент Армении принял изменения в Избирательный кодекс, в соответствии с которыми впредь гражданам, постоянно проживающим за пределами страны, будет запрещено голосовать на выборах в республике. Согласно поправкам, инициированным группой депутатов правящей фракции «Гражданский договор», участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730 (то есть более одного года из последних двух лет). Это требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Подобный шаг преследует вполне конкретную цель — нейтрализовать разрушительное влияние армянской диаспоры и проживающих за рубежом армян, настроенных по большей части воинственно и по-реваншистски непримиримо в отношении Азербайджана, и потому выступающих против конституционной реформы. Отрезав эту радикальную часть электората от голосования, Ереван пытается создать более контролируемые условия для проведения будущего референдума.

Позиция Баку в данном вопросе остается неизменной, прагматичной и базируется на международном праве. Мирный договор должен фиксировать долгосрочный межгосударственный статус-кво, который не сможет перечеркнуть ни один будущий руководитель Армении. Обещание Пашиняна обнародовать проект новой Конституции до конца 2026 года станет моментом истины для армянской стороны. Если представленный документ действительно будет очищен от скрытых и явных территориальных претензий к Азербайджану, это откроет прямую дорогу к подписанию мирного соглашения. Если же Ереван попытается завуалировать старые формулировки, вся ответственность за срыв мирных переговоров целиком и полностью ляжет на армянское руководство, выбравшее консервацию исторических иллюзий вместо реального шага к региональной безопасности.