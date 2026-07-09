«Карабах» уверенно обыграл «Вестри» в первом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Карабах» завершил первый матч против «Вестри» уверенной победой.

Агдамский клуб на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова обыграл исландскую команду со счётом 3:0.

Третий гол на 86-й минуте забил Ренальдо Сефас, укрепив преимущество хозяев.

Ответная встреча команд состоится через неделю в Исландии.

20:53

Во встрече «Карабах» — «Вестри» завершился первый тайм.

После первых 45 минут агдамский клуб ведёт со счётом 2:0.

В компенсированное к первому тайму время (45+2) Абдулла Зубир отправил второй мяч в ворота гостей, увеличив преимущество «Карабаха».

20:38

В матче «Карабах» — «Вестри» открыт счёт.

На 30-й минуте новый трансфер агдамского клуба Закария Саво забил первый гол и вывел «Карабах» вперёд.

20:08

В Баку стартовал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и исландским клубом «Вестри».

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

19:17

Стали известны стартовые составы азербайджанского «Карабаха» и исландского «Вестри» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00 по местному времени.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Варконьи, Бруну Ланга, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Закария Саво, Кади Боржес, Алексей Кащук, Педро Бикальо, Бадави Гусейнов.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Вестри»: Марвин Стейнарссон, Эдсон, Ибрахима Бальде, Тордур Гуннар Хафторссон, Тибанг Пхете, Арнар Сваварссон, Гуннар Йонас Хаукссон, Эльмар Гардарссон, Бреки Херманнссон, Константин Чешмеджиев.

Главный тренер: Даниэль Осафо-Баду.

Ответный матч между командами состоится 16 июля в Исландии.