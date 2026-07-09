Аэропорт Палм-Бич переименовали в честь Трампа

Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Начиная с сегодняшнего дня международный аэропорт Палм-Бич официально переименован в международный аэропорт Дональда Трампа", - говорится в сообщении аэропорта в социальной сети Facebook.

Отмечается, что смена табличек и интерьера в аэропорту займет несколько недель. Помимо этого, код аэропорта с 18 августа будет изменен с PBI на DJT.

Как сообщил сын главы Белого дома Эрик Трамп, первым самолетом, приземлившимся в переименованном аэропорту, стал принадлежащий Трампу самолет Boeing 757, названный Trump Force One.

В феврале 2026 года сенат Флориды одобрил переименование воздушной гавани, находящейся недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома, позднее его подписал губернатор штата Рон Десантис.